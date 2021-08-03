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Тарифы на свет: правительство до Дня Независимости определит, кто и сколько будет платить

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство до 24 августа должно определить размер тарифов на электроэнергию для разных слоев населения. На Банковой обещают, что резкого роста тарифов на свет в Украине не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих, его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты. Это решение Совета нацбезопасности и обороны", - сказал он.

По словам Никифорова, сейчас Кабинет министров на НКРЭКУ прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения в Украине.

"Ко Дню независимости увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим", - добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию. Повышение тарифов перенесли на осень.

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