Тарифи на світло: уряд до Дня Незалежності визначить, хто і скільки буде платити

"Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох, його не буде взагалі. Це принципова позиція Зеленського. Є верстви населення, для яких вони і зараз завеликі. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони", - сказав він.

За словами Никифорова, зараз Кабінет міністрів на НКРЕКП опрацьовують питання, якими мають бути тарифи на світло для населення в Україні.

"До Дня незалежності побачимо, хто і скільки має платити. Різкого зростання тарифів ми не побачимо", - додав прес-секретар президента.