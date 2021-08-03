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Тарифи на світло: уряд до Дня Незалежності визначить, хто і скільки буде платити

Автор: Дмитро Левицький

Уряд до 24 серпня повинен визначити розмір тарифів на електроенергію для різних верств населення. На Банковій обіцяють, що різкого росту тарифів на світло в Україні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Різкого підняття тарифів на електроенергію не буде. Для багатьох, його не буде взагалі. Це принципова позиція Зеленського. Є верстви населення, для яких вони і зараз завеликі. Це рішення Ради нацбезпеки і оборони", - сказав він.

За словами Никифорова, зараз Кабінет міністрів на НКРЕКП опрацьовують питання, якими мають бути тарифи на світло для населення в Україні.

"До Дня незалежності побачимо, хто і скільки має платити. Різкого зростання тарифів ми не побачимо", - додав прес-секретар президента.

Нагадаємо, Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення тарифів перенесли на осінь.

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