Тарифы на стационарный телефон планируют повысить: как изменится абонплата

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.
Проект приказа НКРСИ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируется повысить на 10% - с 59,71 гривен до 65,68 гривен.
Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон будет повышена на 10% - с 65,55 грн до 72,11 грн.
В случае принятия решение вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступили в силу новые Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги, которыми были повышены тарифы на услуги "Укртелекома".
Согласно решению НКРСИ, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения повышена на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен. Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц предпринимателей стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон повышена на 10% - с 59,59 грн до 65,55 грн.
Однако "Укртелеком" повысил тарифы для населения лишь с 1 марта 2020 года.