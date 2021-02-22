Тарифи на стаціонарний телефон планують підвищити: як зміниться абонплата

Згідно з проектом, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення планується підвищити на 17,2% - з 59,71 гривень до 70 гривень.

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон буде підвищена на 52,6% - з 65,55 грн до 100 грн.

У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.



