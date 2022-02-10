Тарифы для пожилых. Как украинские операторы отреагировали на планы Зеленского

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесплатные смартфоны всем вакцинированным украинцам старше 60 лет. Мобильные операторы уже начали сотрудничество с государственными органами касаемо будущего проекта.
О том, как украинские операторы отреагировали на заявление Зеленского и какие тарифы можно посоветовать пожилым людям - в материале РБК-Украина.
Изданию РБК-Украина в пресс-службе lifecell сообщили, что мобильный оператор уже вскоре начнет обсуждать льготные тарифы для пенсионеров во время совместных встреч с Министерством цифровой трансформации.
Также компания предложила временную альтернативу:
Последний обещает 250 минут на номера других операторов за 60 гривен за 4 недели пользования.
"Если номер персонифицирован или зарегистрирован - то стоимость 50 грн/4 недели. Для абонентов, которые перешли к lifecell от другого оператора с помощью услуги MNP (смена оператора с сохранением полного номера) стоимость составляет 40 грн/4 недели", - отметили в пресс-службе изданию РБК-Украина.
Изданию РБК-Украина пресс-служба Киевстара сообщила, что предварительные консультации с Минцифрой по этому проекту были, но реализация и детали пока не финализированы.
Киевстар, со своей стороны, организовал в 2019 году курсы, которые получили название "Смартфон для родителей". Во время курсов, все заинтересованные могут научиться "новомодным штукам", связанных со смартфонами.
Также компания в 2020 году создала уникальную линейку тарифных планов для абонентов старше 60 лет: "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей".
"Эти тарифы имеют как базовый набор услуг, так и значительно расширенный, но главная их особенность - существенно меньшая стоимость услуг в месяц, чем в обычных тарифах. Сейчас более 400 тысяч пенсионеров пользуются тарифами для родителей", - добавляет пресс-служба.
Изданию РБК-Украина пресс-служба Vodafone сообщила, что мобильный оператор также находится в диалоге с правительством. Оператор ожидает на предложения, чтобы подробнее их изучить.
Как альтернативу Vodafone предлагает тариф SuperNet Start, который является доступным по цене и имеет интересные услуги:
Напомним, РБК-Украина писало о том, какие мобильные смартфоны можно выбрать для ваших бабушек и дедушек.
Также издание рассказывало и о том, что Зеленский пообещал всем вакцинированным людям старше 60 лет - мобильные телефоны.