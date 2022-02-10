Тарифы для пожилых. Как украинские операторы отреагировали на планы Зеленского

lifecell

Изданию РБК-Украина в пресс-службе lifecell сообщили, что мобильный оператор уже вскоре начнет обсуждать льготные тарифы для пенсионеров во время совместных встреч с Министерством цифровой трансформации.

Также компания предложила временную альтернативу:

Тариф "Хендмейд"- благодаря ему, каждый пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать необходимые параметры, которыми он планирует пользоваться. Цена же будет зависеть от выбранных услуг. Среди преимуществ отмечают то, что средства будут возвращаться, если функции были не использованы.

Тариф "Дзвінкий Безмеж" - его уникальность заключается в том, что он не включает в себя мобильный интернет, в связи с чем он идеально подходит для людей, которые обычно не пользуются доступом к сети.

Последний обещает 250 минут на номера других операторов за 60 гривен за 4 недели пользования.

"Если номер персонифицирован или зарегистрирован - то стоимость 50 грн/4 недели. Для абонентов, которые перешли к lifecell от другого оператора с помощью услуги MNP (смена оператора с сохранением полного номера) стоимость составляет 40 грн/4 недели", - отметили в пресс-службе изданию РБК-Украина.

Киевстар

Изданию РБК-Украина пресс-служба Киевстара сообщила, что предварительные консультации с Минцифрой по этому проекту были, но реализация и детали пока не финализированы.

Киевстар, со своей стороны, организовал в 2019 году курсы, которые получили название "Смартфон для родителей". Во время курсов, все заинтересованные могут научиться "новомодным штукам", связанных со смартфонами.

Также компания в 2020 году создала уникальную линейку тарифных планов для абонентов старше 60 лет: "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей".

"Эти тарифы имеют как базовый набор услуг, так и значительно расширенный, но главная их особенность - существенно меньшая стоимость услуг в месяц, чем в обычных тарифах. Сейчас более 400 тысяч пенсионеров пользуются тарифами для родителей", - добавляет пресс-служба.

Vodafone

Изданию РБК-Украина пресс-служба Vodafone сообщила, что мобильный оператор также находится в диалоге с правительством. Оператор ожидает на предложения, чтобы подробнее их изучить.

Как альтернативу Vodafone предлагает тариф SuperNet Start, который является доступным по цене и имеет интересные услуги: