"Тарифы повышать не будут": Филатов рассказал о решении конгресса при президенте

Документ предусматривает, что в грядущем отопительном сезоне тарифы для населения не повысят.

Комментируя принятие такого решения, Борис Филатов назвал подготовку к нему бесценным опытом, отметив, что этому предшествовали тяжелые переговоры.

"Всем участникам переговоров удалось сделать практически невозможное. Наш сегодняшний опыт в рамках Конгресса должен стать теперь правилом, а не исключением. Потому что у нас одна страна и нам нечего делить", - сказал мэр Днепра во время выступления на конгрессе. Он отметил: сейчас эта площадка для переговоров работает и дает результаты - несмотря на опасения скептиков.

По словам Филатова, решение тарифного вопроса стало доказательством того, что даже сложные проблемы в стране можно преодолеть совместными усилиями: "Местное самоуправление наконец увидело надежного партнера в центральной власти. А та, в свою очередь, наконец поняла значение и вес местного самоуправления. Я хотел бы сказать особые слова благодарности президенту Украины Владимиру Зеленскому за то, что справедливо и объективно выслушивал обе стороны".

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания также отметил, что сейчас нет соревнований между центральной и местной властями.

"Главное, что к отопительному сезону - к этому финишу - мы приходим вместе. И важно, от этого наши граждане только выиграют", - подчеркнул глава государства.