"Тарифи не підвищуватимуть": Філатов розповів про рішення конгресу при президентові

Документ передбачає, що у прийдешньому опалювальному сезоні тарифи для населення не підвищать.

Коментуючи ухвалення такого рішення, Борис Філатов назвав підготовку до нього безцінним досвідом, зауваживши, що цьому передували важкі перемовини.

"Усім учасникам перемовин вдалося зробити фактично неможливе. Наш сьогоднішній досвід у рамках Конгресу повинен стати тепер правилом, а не винятком. Тому що у нас одна країна і нам нема чого ділити", - сказав мер Дніпра під час виступу на конгресі. Він наголосив: нині цей майданчик для перемовин працює і дає результати - незважаючи на побоювання скептиків.

За словами Філатова, рішення тарифного питання стало доказом того, що навіть складні проблеми в країні можна подолати спільними зусиллями: "Місцеве самоврядування нарешті побачило надійного партнера в центральній владі. А та, своєю чергою, нарешті зрозуміла значення і вагу місцевого самоврядування. Я хотів би сказати особливі слова подяки президенту України Володимиру Зеленському за те, що справедливо і об'єктивно вислуховував обидві сторони".

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський під час засідання також наголосив, що нині немає змагань між центральною та місцевою владами.

"Головне, що до опалювального сезону - до цього фінішу - ми приходимо разом. І важливо, що від цього наші громадяни тільки переможуть", - наголосив глава держави.