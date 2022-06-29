Тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70%

Как отметил министр, с начала полномасштабной агрессии России "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, которые являются ключевым источником прибыли компании сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей было разрушено врагом.

Государство субсидирует "Укрзализныцю" для того, чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн, сообщил Кубраков.

"Мы осознаем, что поднятие тарифов окажет влияние на предприятия, которые пользуются железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, который ориентирован прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, так, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии", - добавил министр.