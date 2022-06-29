UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70%

Фото: тарифы на перевозки "Укрзализныцей" вырастут на 70% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство инфраструктуры поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов на 70%. В министерстве считают, что бизнес адаптируется к новым ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Как отметил министр, с начала полномасштабной агрессии России "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, которые являются ключевым источником прибыли компании сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей было разрушено врагом.

Государство субсидирует "Укрзализныцю" для того, чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд грн, сообщил Кубраков.

"Мы осознаем, что поднятие тарифов окажет влияние на предприятия, которые пользуются железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, который ориентирован прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, так, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии", - добавил министр.

Напомним, потребительские цены в Украине в мае 2022 года по сравнению с апрелем выросли на 2,7%. В годовом измерении (к маю прошлого года) инфляция ускорилась до 18,0%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця