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Тарифи на перевезення "Укрзалізницею" зростуть на 70%

Фото: тарифи на перевезення "Укрзалізницею" зростуть на 70% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію "Укрзалізниці" підвищити тарифи на всі групи вантажів на 70%. У міністерстві вважають, що бізнес адаптується до нових цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова у Facebook.

Як зазначив міністр, з початку повномасштабної агресії Росії "Укрзалізниця" прийняла на себе один із найважчих ударів агресора. Вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом.

Держава субсидує "Укрзалізницю" для того, щоб вона могла продовжувати виконувати свої гуманітарні та оборонні функції. З початку війни на рахунки компанії було спрямовано 10 млрд грн, повідомив Кубраков.

"Ми усвідомлюємо, що підняття тарифів матиме вплив на підприємства, які користуються залізницею для перевезення вантажів. Однак я впевнений, що бізнес, який орієнтований перш за все на зовнішні ринки, адаптує свою діяльність, так, як це робить вся країна в жорстких та несправедливих умовах російської агресії", - додав міністр.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в травні 2022 року порівняно з квітнем зросли на 2,7%. У річному вимірі (до травня минулого року) інфляція прискорилася до 18,0%.

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Укрзалізниця