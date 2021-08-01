Тарифы, паспорта и новые правила въезда: что изменится в августе

В августе вступают в силу новые правила въезда в Украину, которые вводятся, чтобы не допустить распространение "Дельта"-штамма коронавируса. При этом уже с 1 числа начинают действовать новые цены на газ.

Цены на газ

Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее, чем месячные. Как и в три предыдущих месяца, в августе годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили цены до 9 гривен за кубометр.

Что касается потребителей на месячных тарифах, то самый высокий августовский тариф сейчас у компании "Энергия страны" - 16,99 гривен за кубометр. Наименьшие цены установили "Галнафтогаз" - 7,99 гривен, "Стрыйнафтогаз" - 7,99 гривен, "Прикарпатье энерго трейд" - 8,60 гривен за кубометр.

Автоматический перевод на "Нафтогаз"

С 1 августа вступает в силу норма о том, что если предприятия теплокоммунэнерго по какой-то причине не будут получать природный газ, украинцев автоматически будут переводить к поставщику последней надежды. Другими словам, они станут клиентами "Нафтогаза".

Тарифы на электроэнергию

Вопреки слухам о повышении тарифов на электроэнергию, в августе украинцы продолжат платить по 1,68 гривен за кВт*час. Однако уже с сентября тарифы могут измениться с введением новой модели ПСО на рынке электроэнергии.

Кроме того, на формирование тарифов в дальнейшем повлияют решения СНБО.

Переход на электронные чеки

С 1 августа меняются требования к фискальным чекам. Теперь после расчета в кассе магазина банковской картой чек сохранится в приложении клиента. Туда же могут попадать документы о гарантии.

Новые правила въезда в Украину

С 5 августа ужесточаются правила въезда в Украину, в том числе и для самих украинцев. В частности, граждане Украины смогут беспрепятственно вернуться, если есть подтверждение полного курса вакцинации от COVID или хотя бы первой прививки. В противном случае нужно будет установить приложение "Вдома" и в течение трех дней сдать ПЦР-тест. Если тест будет положительным, то с помощью приложения нужно уйти на самоизоляции.

При этом по прибытию из России или Индии нужно будет идти на обязательную двухнедельную самоизоляцию. С полным перечнем ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Электронные паспорта

С 23 августа вступает в силу закон, согласно которому электронные паспорта приравниваются к бумажным. Разрешается использование цифровых версий внутренних ID-паспортов, загранпаспортов и других документов, которые содержат информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте жительства.