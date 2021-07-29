Опубликовано постановление об усилении въезда в Украину: когда начнут действовать ограничения
Фото: Кабинет министров усилит въезда в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров Украины обнародовал внесенные изменения в постановление № 1236 о введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения коронавируса. Согласно нововведению, в стране планируют ужесточить правила въезда на территорию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от Кабинета министров.
Внесенные изменения в постановление вступают в силу с 5 августа текущего года.
Относительно новых правил пересечения границы Украины:
- иностранцы, со своей стороны, обязаны иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом, документ который подтверждает полный курс вакцинации, или же отрицательный результат тестирования на COVID-19. В случае, если иностранец не имеет вышеуказанных документов, ему будет предложено установить приложение "Дома" и он будет иметь возможность сделать тест на выявление заболевания в течение следующих 72 часов.
- граждане Украины будут иметь беспрепятственное пересечение границы в тех случаях, если они имеют документ, подтверждающий полный курс вакцинации, или же справку 063-О о первой прививке.
- иностранцы с видом на жительство в Украине также беспрепятственно пересекут границу если у них есть в наличии документ, подтверждающий полный курс вакцинации. В случае его отсутствия, им также придется устанавливать приложение "Дома" и сделать тест на обнаружение COVID в течение следующих 72 ч.
- все вакцинированные лица, которые находились более чем неделю на территории России и Индии в течение последних двух недель - обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию без права её досрочного завершения.
Подробнее с новыми ограничениями на границе можно ознакомиться в материале РБК-Украина.