Тарифи, паспорти та нові правила в'їзду: що зміниться у серпні

У серпні набувають чинності нові правила в'їзду до України, які вводяться, щоб не допустити поширення "Дельта"-штаму коронавірусу. При цьому вже з 1 числа починають діяти нові ціни на газ.

Ціни на газ

Базові річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими, ніж місячні. Як і в три попередні місяці, в серпні річні фіксовані ціни будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили ціни до 9 гривень за кубометр.

Що стосується споживачів на місячних тарифах, то найвищий серпневий тариф зараз у компанії "Енергія країни" - 16,99 гривень за кубометр. Найменші ціни встановили "Галнафтогаз" - 7,99 гривень, "Стрийнафтогаз" - 7,99 гривень, "Прикарпаття Енерго трейд" - 8,60 гривень за кубометр.

Автоматичне переведення на "Нафтогаз"

З 1 серпня набуває чинності норма про те, що якщо підприємства теплокомуненерго з якоїсь причини не отримуватимуть природний газ, українців автоматично переводитимуть до постачальника останньої надії. Іншими словами, вони стануть клієнтами "Нафтогазу".

Тарифи на електроенергію

Всупереч чуткам про підвищення тарифів на електроенергію, в серпні українці продовжать платити по 1,68 гривень за кВт*год. Проте вже з вересня тарифи можуть змінитися з введенням нової моделі ПСО на ринку електроенергії.

Крім того, на формування тарифів надалі вплинуть рішення РНБО.

Перехід на електронні чеки

З 1 серпня змінюються вимоги до фіскальних чеків. Тепер після розрахунку в касі магазину банківською картою чек збережеться в додатку клієнта. Туди ж можуть потрапляти документи про гарантію.

Нові правила в'їзду до України

З 5 серпня посилюються правила в'їзду до України, в тому числі і для самих українців. Зокрема, громадяни України зможуть безперешкодно повернутися, якщо є підтвердження повного курсу вакцинації від COVID або хоча б першого щеплення. В іншому випадку треба встановити додаток "Вдома" і протягом трьох днів здати ПЛР-тест. Якщо тест буде позитивним, то за допомогою додатку потрібно піти на самоізоляції.

При цьому по прибуттю з Росії або Індії треба йти на обов'язкову двотижневу самоізоляцію. З повним переліком обмежень можна ознайомитися за посиланням.

Електронні паспорти

З 23 серпня набуває чинності закон, згідно з яким електронні паспорти прирівнюються до паперових. Дозволяється використання цифрових версій внутрішніх ID-паспортів, закордонних паспортів та інших документів, які містять інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або про зареєстроване місце проживання.