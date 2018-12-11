Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - консенсус-прогноз

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшие годы тарифы будут расти более высокими темпами, чем инфляция

Тарифы на природный газ для населения в 2018 году вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление - на 20% , на электроэнергию - на 10%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Согласно прогнозу по декабрь 2018 года, природный газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу за декабрь 2018 года, инфляция в Украине по итогам 2018 года достигнет 10,1% после чего снизится до 8% в 2019 году, 6,9% в 2020 году и 6% в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).