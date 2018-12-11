Инфляция в Украине в 2018 году превысит 10%, - консенсус-прогноз

Фото: продуктовый рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине снова ожидается двузначная инфляция

Инфляция в Украине по итогам 2018 году достигнет 10,1% после чего снизится до 8% в 2019 году, 6,9% в 2020 году и 6% в 2021 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

По сравнению с сентябрем прогноз по инфляции ухудшен. Так, три месяца назад эксперты прогнозировали рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 9,5% в 2018 году, 7,4% - в 2019 году, 6% - в 2020 году и 5% - в 2021 году.

В то же время прогноз роста экономики Украины сохранен на уровне сентября. По мнению экспертов, валовой внутренний продукт Украины (ВВП) вырастет на 3,1% по итогам 2018 года, на 3% в 2019 году, на 3,1% в 2020 году и на 3,9% в 2021 году.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4%. С начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (к ноябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время НБУ повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).