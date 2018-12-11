Тарифи на комунальні послуги щороку зростатимуть на 10-20%, - консенсус-прогноз

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчі роки тарифи зростатимуть більш високими темпами, ніж інфляція

Тарифи на природний газ для населення у 2018 році зростуть на 22,9%, на гарячу воду, опалення на 20% , на електроенергію - на 10%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений консенсус-прогноз урядовців і експертів, який опублікувало Мінекономрозвитку.

Згідно з прогнозом за грудень 2018 року, природний газ подорожчає на 15% у 2019 році, на 18% у 2020 році і на 15% у 2021 році.

Гаряча вода, опалення зростуть у ціні на 10% у 2019 році, на 12% у 2020 році і на 15% у 2021 році.

Електроенергія подорожчає на 20,5% у 2019 році, на 19,5% у 2020 році і на 20% у 2021 році.

У той же час прогноз зростання економіки України збережений на рівні вересня. На думку експертів, валовий внутрішній продукт України (ВВП) зросте на 3,1% за підсумками 2018 року, на 3% у 2019 році, на 3,1% у 2020 році і на 3,9% у 2021 році.

Нагадаємо, згідно з консенсус-прогнозом за грудень 2018 року, інфляція в Україні за підсумками 2018 року досягне 10,1% після чого знизиться до 8% у 2019 році, 6,9% у 2020 році і 6% у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).