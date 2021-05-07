Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за апрель 2021 года выросли на 0,4%. Однако за последний год тарифы поднялись на 26,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за апрель выросли на 1,1% (за год - на 5,6%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,5%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 18,7%), на содержание жилья и придомовых территорий - не изменились (за год - выросли на 2,4%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 2,3 (за год - выросли на 89,9%),
Отопление и горячая вода подешевели за апрель на 1,5%, однако за год тарифы выросли на 14,8%.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%. В годовом измерении (к апрелю 2020 года) инфляция замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте).
Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).