Тарифы на коммуналку в Украине растут: как изменились цены за последний год

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за сентябрь выросли на 1,4% (за год - на 11,7%), на водоснабжение не изменились (за год - выросли на 11,8%), на канализацию не изменились (за год - выросли на 18,6%), на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,7% (за год - выросли на 4,0%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ выросли на 1,8% (за год - выросли на 68,6%), на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).