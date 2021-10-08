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Тарифи на комуналку в Україні зростають: як змінилися ціни за останній рік

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:05
Тарифи на комуналку в Україні зростають: як змінилися ціни за останній рік Фото: тарифи на комуналку зросли за рік на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за вересень 2021 року зросли на 0,5%. За останній рік тарифи піднялися на 25,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за вересень зросли на 1,4% (за рік - на 11,7%), на водопостачання не змінилися (за рік зросли на 11,8%), на каналізацію не змінилися (за рік зросли на 18,6%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,7% (за рік - зросли на 4,0%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 1,8% (за рік зросли на 68,6%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 13,9%).

Тарифи на комуналку в Україні зростають: як змінилися ціни за останній рік

Нагадаємо, за даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в липні 2021 року склали 10,6 млрд грн. Це на 35,9% більше, ніж у липні минулого року (7,8 млрд грн).

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Державна служба статистики Тарифи
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