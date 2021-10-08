Тарифи на комуналку в Україні зростають: як змінилися ціни за останній рік

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за вересень зросли на 1,4% (за рік - на 11,7%), на водопостачання не змінилися (за рік зросли на 11,8%), на каналізацію не змінилися (за рік зросли на 18,6%), на утримання житла і прибудинкових територій зросли на 0,7% (за рік - зросли на 4,0%), на електроенергію - не змінилися (за рік зросли на 36,6%), на природний газ зросли на 1,8% (за рік зросли на 68,6%), на опалення та гарячу воду - не змінилися (за рік зросли на 13,9%).