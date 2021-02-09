Тарифы на коммуналку: как изменились цены за последний год

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года выросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за январь выросли на 0,2% (за год - на 3,4%), на водоснабжение - на 10,9% (за год - на 31,5%), на канализацию - на 17,3% (за год - на 36,6%), на содержание жилья и придомовых территорий - на 0,5% (за год - 2,8%), на электроэнергию - на 36,6% (за год - на 36,6%), на отопление и горячую воду - на 3,3% (за год - на 3,6%),

Природный газ в январе подешевел на 4,5%, однако его цена по сравнению с январем 2020 года выросла на 34,8%.