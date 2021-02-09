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Тарифи на комуналку: як змінилися ціни за останній рік

Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%. За останній рік тарифи піднялися на 18,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за січень зросли на 0,2% (за рік - на 3,4%), на водопостачання - на 10,9% (за рік - на 31,5%), на каналізацію - на 17,3% (за рік - на 36,6%), на утримання житла та прибудинкових територій - на 0,5% (за рік - 2,8%), на електроенергію - на 36,6% (за рік - на 36,6%), на опалення і гарячу воду - на 3,3% (за рік - на 3,6%),

Природний газ у січні подешевшав на 4,5%, проте його ціна порівняно з січнем 2020 року зросла на 34,8%

Нагадаємо, нарахування за жилищно-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).

Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції в 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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Новини України ценыінфляціяДержавна служба статистики
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