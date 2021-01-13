Тарифы на коммуналку: как изменилась стоимость за последние 10 лет

Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Коммунальные тарифы выросли более чем в шесть раз

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2010 года. За последние десять лет общая инфляция составила 187,5%, то есть цены выросли почти в 2,9 раза.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

В то же время жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 513,2% (более чем в шесть раз), алкогольные напитки, табачные изделия - на 326,0%, транспорт - на 219,8%, образование - на 180,9%, здравоохранение - 164,7%, рестораны и гостиницы - на 161,3%, разные товары и услуги - на 160,8%,

Продукты питания и безалкогольные напитки за десять лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 106,6%, отдых и культура - на 102,2%, связь - на 76,0%, одежда и обувь - на 44,8%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.