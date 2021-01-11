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Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Киев, Понедельник 11 января 2021 15:44
Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год
Фото: платежка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за год выросли на 3,4%, на водоснабжение - на 18,5%, на канализацию - на 16,5%, на содержание жилья и придомовых территорий - на 2,7%, на природный газ - на 56,3%.

В то же время тарифы на горячую воду и отопление снизились за год на 2,2%, стоимость электроэнергии не изменилась.

Тарифы на коммуналку: как выросли цены за последний год

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2020 года составили 22,1 млрд грн, что в два раза больше, чем в октябре (11,0 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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Новости Украины Экономика тарифыценыГосударственная служба статистики

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