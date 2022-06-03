Тарифы на газ и тепло заморозят до конца войны: законопроекты уже в Раде

Кабинет министров подал в Верховную раду проекты законов о запрете повышать тарифы на газ, распределение газа, тепло и горячую воду во время военного положения. Мораторий на увеличение тарифов в 2022 году будет стоить 264 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов.

Источниками средств для спецфонда госбюджета являются дивиденды госкомпаний и поступления в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Законопроектом № 7429 предлагается увеличить доходы специального фонда госбюджета на 264,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины", который обязан продавать газ по льготным ценам.

Раннее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.

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