Тарифы на электроэнергию в новой программе с МВФ не обсуждаются, - Марченко

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инициативы правительства в этом вопросе поддерживают

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда (МВФ). Впрочем, сегодня инициативы правительства в этом вопросе поддерживают.

Об этом министр заявил в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что тему газовых тарифов не поднимают.

"Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем", - рассказал он.

Также он рассказал о других вопросах программы. Министр ответил, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.

"Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромную работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты, - ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков", - сказал он.

Напомним, украинское государство ожидает, что МВФ утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня. Украина получит транши МВФ в три этапа.

РБК-Украина писало, что глава МВФ сообщила, что утверждение Советом директоров первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

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Автор: Ростислав Шаправский