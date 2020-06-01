Тарифи на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються, - Марченко

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ініціативи уряду у цьому питанні підтримують

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Втім, сьогодні ініціативи уряду у цьому питанні підтримують.

Про це міністр заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що тему цін на е/е не піднімають.

"Ні, так як програма у нас Stand-by, у даній програмі ці питання не піднімаємо", - розповів він.

Також він розповів про інші питання програми. Міністр відповів, чи буде підніматися питання про проблемні активи держбанків.

"Ми разом з НБУ і нашими міжнародними партнерами проробили величезну роботу, щоб держбанки могли почати активно працювати з NPL (проблемні кредити, - ред.) у цьому році, і сподіваємося на забезпечення результату з боку держбанків", - сказав він.

Марченко також розповів, що зобов'язання, які могли бути не виконані в рамках попередніх програм, перейшли вже в нову. Він підкреслив, що команда Фонду не змінилася.

"Зараз змінюється глава місії в Україні. Замість Рона ван Родена буде Іванна Владкова-Холлар. Зобов'язання за такими напрямками, як антикорупція, банківська система, правосуддя і суди, єдина юрособа - залишаються тими ж самими", - додав він.

Нагадаємо, українська держава очікує, що МВФ затвердить програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів 5 червня. Україна отримає транші МВФ в три етапи.

РБК-Україна писало, що глава МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

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Автор: Ростислав Шаправський