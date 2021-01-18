Тарифный кризис. Что известно о переговорах Кабмина с МВФ

Пока сложно оценить, как тарифный кризис скажется на работе миссии Международного валютного фонда в Украине. При этом пока сложившаяся ситуация не привела к кризису в отношениях с МВФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

По словам источника, знакомого с подробностями переговоров с МВФ, министр финансов Сергей Марченко правильно назвал реакцию Фонда обеспокоенностью.

"Пока продолжаются консультации, идет обмен мнениями. Выводы делать рано, как и говорить о том, что все пропало", - отметил собеседник РБК-Украина.

Источник отметил, что миссию Фонда прежде всего интересовало, почему для поддержки людей не расширили и не использовали инструмент субсидий.

"Теперь они в курсе ситуации на нашем рынке. Что тут есть монополист, и что есть риск того, что он будет бесконтрольно повышать цены, тогда как государство будет вынуждено покрывать это субсидиями. Потери бюджета были бы колоссальными. Они знают, что государство не будет отказываться от рынка (газа - ред.) и не будет возвращать тарифы. Им объяснили, что это экстренные меры. Миссия работает, они изучают ситуацию", - добавил собеседник.

Напомним, в Украине с января повысились тарифы на газ. В итоге Кабмин предложил снизить цену на газ для населения путем государственного регулирования.

Такие меры, по словам Марченко, вызвали обеспокоенность в МВФ.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что тарифный кризис не повлияет на получение Украиной транша МВФ.