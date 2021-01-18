Тарифна криза. Що відомо про переговори Кабміну з МВФ

Поки складно оцінити, як тарифна криза позначиться на роботі місії Міжнародного валютного фонду в Україні. При цьому поки ситуація не призвела до кризи у відносинах з МВФ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи і чим це загрожує".

За словами джерела, знайомого з подробицями переговорів з МВФ, міністр фінансів Сергій Марченко правильно назвав реакцію Фонду стурбованістю.

"Поки що тривають консультації, йде обмін думками. Висновки робити рано, як і говорити про те, що все пропало", - зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Джерело зазначило, що місію Фонду насамперед цікавило, чому для підтримки людей не розширили і не використовували інструмент субсидій.

"Тепер вони в курсі ситуації на нашому ринку. Що тут є монополіст, і є ризик того, що він буде безконтрольно підвищувати ціни, тоді як держава буде змушена покривати це субсидіями. Втрати бюджету були б колосальними. Вони знають, що держава не буде відмовлятися від ринку (газу - ред.) і не буде повертати тарифи. Їм пояснили, що це екстрені заходи. Місія працює, вони вивчають ситуацію", - додав співрозмовник.

Нагадаємо, в Україні з січня підвищилися тарифи на газ. В результаті Кабмін запропонував знизити ціну на газ для населення шляхом державного регулювання.

Такі заходи, за словами Марченка, викликали стурбованість МВФ.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифна криза не вплине на отримання Україною траншу МВФ.