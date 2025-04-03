Тарифна війна: у Мінфіні дали пораду торговельним партнерам США

Міністр фінансів США Скотт Бессент порадив урядам інших країн світу не відповідати на підвищення тарифів Трампом.

"Я б радив іншим країнам не панікувати та не вживати заходів у відповідь. Ці тарифи - верхня межа, що не допускає застосування заходів у відповідь", - сказав Бессент.

Інші країни звернулися до Вашингтона з проханням про торговельні переговори. Натомість очільник Мінфіну зазначив, що адміністрація "дасть усьому заспокоїтися на деякий час".

"Гадаю, слід зачекати і подивитися, що буде відбуватися далі", - додав Бессент.