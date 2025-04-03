Тарифна війна: у Мінфіні дали пораду торговельним партнерам США

Після введення нових тарифів на імпорт, адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країн-партнерів до терпіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю на Bloomberg Television.
Міністр фінансів США Скотт Бессент порадив урядам інших країн світу не відповідати на підвищення тарифів Трампом.
"Я б радив іншим країнам не панікувати та не вживати заходів у відповідь. Ці тарифи - верхня межа, що не допускає застосування заходів у відповідь", - сказав Бессент.
Інші країни звернулися до Вашингтона з проханням про торговельні переговори. Натомість очільник Мінфіну зазначив, що адміністрація "дасть усьому заспокоїтися на деякий час".
"Гадаю, слід зачекати і подивитися, що буде відбуватися далі", - додав Бессент.
У середу, 2 квітня, Дональд Трамп підписав указ про запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів США.
Для окремих країн ці мита є набагато вищими, зокрема 34% для Китаю, і 20% для Європейського Союзу.
Також з 3 квітня США запровадили 25% тарифи на всі автомобілі, зібрані в інших країнах світу.
Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США для зміцнення економічної безпеки.
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