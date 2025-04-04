Тарифи Трампа підривають виробництво американської зброї, - Politico

Реалізація тарифної програми може заплутати глобальні ланцюги постачання, які Пентагон будував десятиліттями. Також вона ймовірно підвищить ціни на американське озброєння й ускладнить міжнародні зусилля з протидії Китаю.

На думку десятка дипломатів, законодавців, чиновників та аналітиків оборонної промисловості, відповідний крок Вашингтона може змусити скептично налаштованих партнерів шукати співпраці деінде. Це, своєю чергою, завдасть удару по галузі, яка забезпечує зброєю більшу частину світу й руйнуватиме довіру до глобальних оборонних відносин, які тривалий час приносили користь Штатами та їх союзникам.

"У нас є вимоги, і ми будемо робити те, що має сенс для нас... Ми дійсно дивимось на те, що нам потрібно розвивати у себе вдома", - заявив неназваний дипломати країни-члена НАТО.

Голова Білого дому позиціонує свій тарифний план як трансформаційний крок, який допоможе вирівняти торгівлю й повернути Штатами втрачені доходи. Водночас Вашингтон ризикує зруйнувати обіцянки перетворити свою країну на індустріальну державу і звести до мінімуму владу Китаю.

Зокрема в указі про тарифи Білий дім заявив, що Штати повинні виробляти деталі "без надмірної залежності від імпорту ключових ресурсів".

"Але це набагато легше написати в документі, ніж зробити. Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер зіткнулися з тарифами. Не маючи винятків для оборони, адміністрація може звести нанівець значну частину цієї роботи, затримуючи виробництво зброї американського виробництва для країни та інших покупців", - додає Politico.

Зокрема тарифи можуть підірвати успішні програми, серед яких, наприклад, винищувач F-35, над яким працюють 20 країн в рамках партнерства, чи проєкти протиракетної й протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.