Тарифи, субсидії, соцвиплати: чи чекати змін у лютому

У лютому українці зможуть безкоштовно отримати LED-лампи за програмою обміну в "Дії". Зміняться правила виплати субсидій. Підвищення пенсій та соцвиплат не передбачено, але й тарифи залишаться на минулому рівні. Також стане відомо, що буде з термінами воєнного стану та мобілізації.

РБК-Україна розповідає про головні зміни лютого 2023 в матеріалі нижче.

Безкоштовні LED-лампи

В Україні стартує програма безкоштовного обміну звичайних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Вже в лютому перші партії економних лампочок надійдуть до обласних центрів.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно подати заявку в застосунку "Дія". У меню "Послуги" слід вибрати пункт "Обмін лампочок", потім вказати свій номер телефону, відділення "Укрпошти", в якому зручно забрати лампи, та їх кількість (не більше 5 штук).

Якщо немає можливості замовити обмін через "Дію", можна прийти у відділення "Укрпошти". Для цього потрібно взяти з собою паспорт, ІПН та лампи розжарювання.

Спочатку програма працюватиме в обласних центрах, а також у Краматорську, Покровську, Кривому Розі. Наприкінці лютого обмін ламп буде доступним і в інших містах України.

Нові рахунки для сплати ЄСВ

З 1 лютого зміняться реквізити для сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) у Києві.

Головне управління податкової служби поінформувало платників податків про те, що сплачувати ЄСВ із лютого необхідно на рахунки 3556, відкриті на ім'я ГУ ДПС за символами звітності 201-204.

Реквізити рахунків можна знайти на сайті управління ДПС у розділі "Реквізити для оплати рахунків".

Рахунки для сплати ЄСВ в інших містах залишаються без змін.

Правила виплати субсидій

Одержувачам субсидій слід враховувати, що всі виплати на компенсацію послуг ЖКГ наразі здійснюються лише у готівковій формі.

Пенсійний фонд скасував безготівкову грошову виплату пільг із 2023 року, тобто субсидії в лютому не нараховуватимуть автоматично.

Вносити оплату за комуналку необхідно самостійно, використовуючи льготні кошти, що надходять від держави на спеціальний банківський рахунок у "Ощадбанку" або через відділення "Укрпошти".

Виплати субсидій пенсіонерам здійснюватимуться на їхні пенсійні рахунки у банках або разом із виплатою пенсії на "Укрпошті".

Громадянам, які хочуть змінити спосіб отримання пільг (наприклад, змінити банк), слід звернутися до органів Пенсійного фонду.

Тарифи на комуналку

Комунальні тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення у лютому не зміняться. Вони "зафіксовані" до закінчення дії воєнного стану за рішенням Кабміну.

Тариф на електроенергію не підвищуватимуть як мінімум до кінця опалювального сезону. Для побутових споживачів ціна за 1 кВт-год становить 1,44 грн при споживанні не більше 250 кВт на місяц. У разі перевищення цього показника доведеться платити 1,68 грн/кВт-год.

Тариф на водопостачання та водовідведення також поки що не змінюється. Вартість даних послуг планували підняти багато водоканалів країни, проте НКРЕКП надіслала проект відповідної постанови на доопрацювання.

Зарплати, пенсії, соцвиплати

Держбюджетом України на 2023 рік не передбачено підвищення прожиткового мінімуму та пов'язаних із його розміром соціальних виплат (допомоги з безробіття та ін., аліментів, пенсій). Також на весь рік зафіксовано розмір мінімальної заробітної плати.

Таким чином, основні соцстандарти в лютому залишаться без змін і складуть:

мінімальна зарплата – 6700 грн ;

; середній прожитковий мінімум – 2589 грн ;

; мінімальний розмір аліментів – 1416 грн ;

; прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія) – 2093 грн.

Водночас пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат уже за місяць. У березні пройде планова індексація пенсій.

Виплати для ВПО

Внутрішнім переселенцям продовжать виплачувати допомогу у розмірі 2-3 тис. грн, якщо регіон, звідки виїхала особа, потрапляє до переліку громад Мінреінтеграції - 329 громад у 9 областях країни.

Крім того, з січня в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на виплати 6600 грн відбувається в офісах та виїзних пунктах 10 регіонів. На допомогу можуть розраховувати ВПО, які ще не отримували її від ООН.

Ціни на бензин та дизель

Незважаючи на запровадження ембарго на нафтопродукти з Росії 5 лютого, підвищення вартості палива не повинно бути.

Експерти вважають, що нові санкції проти РФ не призведуть до зростання цін, оскільки український та європейський ринок до цього підготувалися та створили запаси палива.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі РБК-Україна розповів, що ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися в Україні наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не прогнозується.

Воєнний стан

З 24 лютого 2022 в Україні оголошено воєнний стан на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

16 листопада парламент підтримав законопроект президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану до 19 лютого 2023.

Однак російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів, тому термін дії воєнного стану, ймовірно, знову буде продовжений. Також триватиме загальна мобілізація.