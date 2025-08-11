Тарифи США "розтануть": Бессент назвав умову, за якої Вашингтон знизить мита
Мита США на імпорт з інших країн, імовірно, скоротяться. Так буде, якщо торговельний дисбаланс покращиться.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Nikkei.
"З часом тарифи мають стати кубиком льоду, що тане. Якщо виробництво повернеться до США, нам доведеться менше імпортувати. Таким чином, ми відновимо баланс", - заявив Венс.
Він також торкнувся переговорів з країнами, які ще не уклали торговельних угод. На думку міністра фінансів США, Вашингтон завершить ці переговори до кінця жовтня.
Видання зазначає, що торговельні переговори з Китаєм мають для США першорядне значення.
Зокрема, Бессент заявив, що вести справи з Китаєм "складно", оскільки у цієї країни "неринкова економіка". Він додав, що у таких економік інші цілі.
"Ми вважаємо, що більша частина продукції виробляється нижче собівартості. Це програма створення робочих місць. У них є цілі щодо працевлаштування. У них є цілі з виробництва, а не з рентабельності", - зазначив він.
Також Бессент пояснив, що тарифна політика є способом збільшення податкових надходжень і захисту промисловості США.
Він додав, що президент США Дональд Трамп використовує тарифну політику для переговорів щодо зовнішньої політики.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив мита проти більшості країн - торгових партнерів Америки.
Однак незабаром він призупинив їх на 90 днів, щоб дати можливість укласти за цей час торгові угоди. При цьому базове мито в розмірі 10% вже з того моменту діяло для всіх.
Після закінчення терміну Трамп заявив, що нові мита набудуть чинності в серпні. Так, в ніч на 1 серпня Білий дім опублікував оновлений список, де були нові мита проти країн, з якими не було торгових угод.
Вже 7 серпня Трамп офіційно заявив, що нові тарифи набули чинності.