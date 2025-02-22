Тарифи США на нафту: в Goldman Sachs підрахували збитки для іноземних виробників

Агентство нагадало, що у березні президент США Дональд Трамп планує запровадити 25% мито на мексиканську нафту і 10% мито на канадську нафту, що є затримкою з його початковою пропозицією.

Незважаючи на це, за прогнозом інвестиційної компанії Goldman, США залишаться головним пунктом призначення для важкої нафти, адже передові можливості переробки та низькі витрати продовжують робити американських нафтопереробників найбільш конкурентоспроможними покупцями.

За оцінками Goldman, ціни на легку нафту мають зрости на 50 центів за барель, щоб зробити середню нафту з Близького Сходу більш привабливою для азіатських переробників нафти. Це пов'язане з тим, що нафтопереробники США на узбережжі Мексиканської затоки віддають перевагу вітчизняній легкій нафті перед імпортованою середньою нафтою.

За оцінками інвестиційного банку, американські споживачі зіткнуться зі щорічними витратами на тарифи в розмірі 22 млрд доларів, в той час як уряд отримає 20 млрд доларів доходу.

Тим часом, зазначили у Goldman, нафтопереробники і трейдери можуть отримати вигоду в розмірі 12 млрд доларів США, зв'язавши американську легку нафту зі знижкою та іноземну важку нафту з преміальними прибережними ринками.

Брокер зазначив, що Канада, - найбільший експортер нафти до США, - скоріш за все, продовжить експортувати 3,8 млн барелів на добу трубопроводами. При цьому ціни знизяться, щоб компенсувати вплив тарифів.

Водночас, 1,2 млн барелів на добу морського імпорту важкої нафти з Канади та країн Латинської Америки, включно з Мексикою та Венесуелою, будуть знижені для компенсації мита. Це забезпечить безперервний потік нафти до Сполучених Штатів.

Хоча тарифи можуть змінити торговельні потоки, у Goldman підкреслили, що канадські виробники, як "захоплені продавці" з обмеженою кількістю альтернативних покупців, будуть змушені взяти на себе більшу частину тарифного тягаря за рахунок цінових знижок, щоб залишатися конкурентоспроможними на американському ринку.