Тарифы США на нефть: в Goldman Sachs подсчитали убытки для иностранных производителей

Агентство напомнило, что в марте президент США Дональд Трамп планирует ввести 25% пошлину на мексиканскую нефть и 10% пошлину на канадскую нефть, что является задержкой с его первоначальным предложением.

Несмотря на это, по прогнозу инвестиционной компании Goldman, США останутся главным пунктом назначения для тяжелой нефти, ведь передовые возможности переработки и низкие затраты продолжают делать американских нефтепереработчиков наиболее конкурентоспособными покупателями.

По оценкам Goldman, цены на легкую нефть должны вырасти на 50 центов за баррель, чтобы сделать среднюю нефть с Ближнего Востока более привлекательной для азиатских переработчиков нефти. Это связано с тем, что нефтепереработчики США на побережье Мексиканского залива отдают предпочтение отечественной легкой нефти перед импортируемой средней нефтью.

По оценкам инвестиционного банка, американские потребители столкнутся с ежегодными затратами на тарифы в размере 22 млрд долларов, в то время как правительство получит 20 млрд долларов дохода.

Между тем, отметили в Goldman, нефтепереработчики и трейдеры могут получить выгоду в размере 12 млрд долларов США, связав американскую легкую нефть со скидкой и иностранную тяжелую нефть с премиальными прибрежными рынками.

Брокер отметил, что Канада, - крупнейший экспортер нефти в США, - скорее всего, продолжит экспортировать 3,8 млн баррелей в сутки по трубопроводам. При этом цены снизятся, чтобы компенсировать влияние тарифов.

В то же время, 1,2 млн баррелей в сутки морского импорта тяжелой нефти из Канады и стран Латинской Америки, включая Мексику и Венесуэлу, будут снижены для компенсации пошлины. Это обеспечит непрерывный поток нефти в Соединенные Штаты.

Хотя тарифы могут изменить торговые потоки, в Goldman подчеркнули, что канадские производители, как "захваченные продавцы" с ограниченным количеством альтернативных покупателей, будут вынуждены взять на себя большую часть тарифного бремени за счет ценовых скидок, чтобы оставаться конкурентоспособными на американском рынке.