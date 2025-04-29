Тарифи, "новий сезон" субсидій та пенсії. Які зміни чекають українців з 1 травня

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Якими будуть тарифи ЖКГ з 1 травня?

Кому скасують пільговий тариф на світло?

Чи потрібно оформлювати субсидію на неопалювальний сезон?

Що нового у правилах нарахування субсидії для ВПО ?

Кому слід чекати на підвищення пенсії у травні?

Тарифи на комуналку

Низка тарифів ЖКГ в Україні зафіксована мораторієм через воєнний стан. Вже четвертий рік споживачі сплачують фіксовану ціну за опалення, гарячу воду, газ за тарифами, які були встановлені ще до початку повномасштабного вторгення РФ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив незмінність вартості цих комунальних послуг на нещодавньому засіданні Кабміну.

"Наприкінці березня уряд продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін", - заявив Шмигаль.

Газопостачання

Більшість українських побутових споживачів є абонентами НАК "Нафтогаз" та сплачують за постачання природного газу за "довоєнним" тарифним планом "Фіксований" - 7,96 грн/куб.м.

У компанії запевнили, що ця ціна залишиться незмінною щонайменше до 30 квітня 2026, з урахуванням чинного мораторію на підвищення вартості природного газу.

Фото: ціна на газ не зміниться ще рік (GettyImages)

"Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах", - зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак.

Електроенергія

Згідно з постановою Кабінету міністрів №632 від травня минулого року, термін дії тарифу на світло для побутових споживачів у сумі 4,32 грн/кВт-год спливає 30 квітня 2025.

Однак наразі в уряді не робили жодних заяв про підвищення вартості електроенергії. Тож з 1 травня, найімовірніше, ціна залишиться на рівні 4,32 грн/кВт-год. Менше сплачуватимуть власники двозонних лічильників у нічні години з 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-год.

При цьому для однієї категорії споживачів буде скасовано пільгу. Йдеться про власників електроопалення, які сплачували за перші 2000 кВт на місяць за зниженим тарифом 2,64 грн/кВт-год. У зв'язку із завершенням опалювального сезону ця пільга перестає діяти. Тобто з 1 травня всі домогосподарства будуть на єдиному тарифі - 4,32 грн/кВт-год.

Холодна вода

Вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення залежить від місця проживання споживача.

У великих містах тарифи для водоканалів погоджує НКРЕКП, і вони залишаються незмінними від початку повномасштабної війни попри кілька спроб підвищення.

До прикладу, у Харкові за холодну воду платять 24,51 грн/куб.м, у Львові - 25,88 грн/куб.м, у Києві - 30,38 грн/куб.м, а у Дніпрі тариф становить 47,18 грн/куб.м.

Тим часом у невеликих населених пунктах рішення про тарифи затверджує місцева влада, тож ціни можуть змінюватись.

Варто зазначити, що в Нацбанку України прогнозують зростання тарифів на комуналку, але не цьогоріч.

"Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться", - йдеться у звіті НБУ за квітень 2025.

Проте складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, імовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках: "припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року".

Субсидії на неопалювальний сезон

У травні відбудеться перерахунок субсидій на оплату ЖКГ на новий сезон - неопалювальний. За нормами, він щороку триває з 1 травня по 1 жовтня.

Більшості категорій споживачів не варто турбуватися про розрахунок пільги на цей період, адже весь процес є автоматичним для тих, хто вже отримує субсидію.

"Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує," - запевнив очільник Кабміну Денис Шмигаль на засідання уряду 11 квітня.

Водночас звернутися до органів Пенсійного фонду потрібно домогосподарствам, у разі змін складу родини чи майнового стану.

Це необхідно зробити протягом 30 днів після настання змін, щоб не втратити субсидію. Також субсидію можуть скасувати в разі наявності боргів за житлово-комунальні послуги.

Фото: в отримувачів субсидії не повинно бути боргів за комуналку (freepik.com)

Обов'язково потрібно подати заяву та декларацію про доходи до ПФУ у таких випадках:

якщо ви орендуєте житло й самостійно сплачуєте комунальні послуги;

коли в оселі зареєстровані внутрішньо переміщені особи;

у будинку фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;

субсидія раніше була призначена у розмірі 0 грн.

Якщо подати документи протягом травня або червня, субсидія нараховується з початку неопалювального сезону.

Подати документи на призначення чи продовження субсидії можна у декілька способів: особисто або поштою в сервісний центр ПФУ; через електронний портал ПФУ або мобільний застосунок; через портал "Дія"; у ЦНАПах; через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування.

Субсидія для ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні, окрім субсидії на комуналку, можуть оформити пільгу від держави на оренду житла. Ця програма почала діяти в січні 2025, а з квітня її правила дещо змінилися на користь переселенців.

Нововведення передбачають:

Автоматичне продовження субсидії кожні 6 місяців ;

; Фіксована межа обов’язкового платежу - 20% доходу ;

; Оновлений розрахунок субсидій (допомога відповідатиме актуальним цінам на житло);

Субсидія для оренди кімнати , а не лише цілої квартири чи будинку;

, а не лише цілої квартири чи будинку; Гнучкість у виборі договору (можна використовувати як типовий договір оренди, так і власноруч укладений документ між орендодавцем та орендарем);

Можливість оренди у юридичних осіб, а не лише у фізичних осіб чи ФОПів;

Добровільна відмова від податкової компенсації для власника житла.

Зауважимо, субсидія на оренду житла доступна для тих ВПО, які проживають у певних областях та витрачають більшу частину своїх доходів на оренду. Для цього необхідно оформити договір оренди через Пенсійний фонд.

Чи буде підвищення пенсії в травні 2025

Масова індексація пенсійних виплат в Україні відбулася в березні, а у квітні було зроблено перерахунок пенсіонерам, які продовжують працювати.

На травень підвищень не передбачено, проте на надбавки можуть розраховувати пенсіонери при досягненні певного віку:

570 грн - для осіб віком від 80 років;

- для осіб віком від 80 років; 456 грн - для тих, кому виповнилося від 75 років;

- для тих, кому виповнилося від 75 років; 300 грн - для осіб віком від 70 років.

Ця виплата нараховується щомісяця автоматично при досягненні особою відповідного віку та за умови, що сума пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Фото: підвищення пенсії в травні буде лише при досягненні певного віку (freepik.com)

Нагадаємо, травень 2025 буде останнім місяцем виплат допомоги для пенсіонерів з-поміж переселенців від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Йдеться про пенсіонерів, осіб без права на пенсію, та людей з інвалідністю, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій та отримають пенсію розміром до 3250 грн.

Тим, хто підпадає під умови програми, буде виплачена різниця між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн.

У Мінсоцполітики зазначають, що отримувачам допомоги від ООН додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через "Укрпошту").

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Урядового порталу, Мінсоцполітики, ПФУ, сайт "Нафтогазу", дописи у Telegram-каналі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.