Тарифы, "новый сезон" субсидий и пенсии. Какие изменения ждут украинцев с 1 мая

Главное:

Какими будут тарифы ЖКХ с 1 мая?

Кому отменят льготный тариф на свет?

Нужно ли оформлять субсидию на неотапливаемый сезон?

Что нового в правилах начисления субсидии для ВПЛ?

Кому стоит ждать повышения пенсии в мае?

Тарифы на коммуналку

Ряд тарифов ЖКХ в Украине зафиксирован мораторием из-за военного положения. Уже четвертый год потребители платят фиксированную цену за отопление, горячую воду, газ по тарифам, которые были установлены еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил неизменность стоимости этих коммунальных услуг на недавнем заседании Кабмина.

"В конце марта правительство продлило льготные цены на газ для населения. Соответственно, тарифы на тепло, горячую воду и газ будут и дальше без изменений", - заявил Шмыгаль.

Газоснабжение

Большинство украинских бытовых потребителей являются абонентами НАК "Нафтогаз" и платят за поставки природного газа по "довоенному" тарифному плану "Фиксированный" - 7,96 грн/куб.м.

В компании заверили, что эта цена останется неизменной по меньшей мере до 30 апреля 2026, с учетом действующего моратория на повышение стоимости природного газа.

Фото: цена на газ не изменится еще год (GettyImages)

"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", - отметил руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак.

Электроэнергия

Согласно постановлению Кабинета министров №632 от мая прошлого года, срок действия тарифа на свет для бытовых потребителей в сумме 4,32 грн/кВт-ч истекает 30 апреля 2025.

Однако в правительстве не делали никаких заявлений о повышении стоимости электроэнергии. Поэтому с 1 мая, вероятнее всего, цена останется на уровне 4,32 грн/кВт-час. Меньше будут платить владельцы двухзонных счетчиков в ночные часы с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-час.

При этом для одной категории потребителей будет отменена льгота. Речь идет о владельцах электроотопления, которые платили за первые 2000 кВт в месяц по сниженному тарифу 2,64 грн/кВт-ч. В связи с завершением отопительного сезона эта льгота перестает действовать. То есть с 1 мая все домохозяйства будут на едином тарифе - 4,32 грн/кВт-час.

Холодная вода

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения зависит от места проживания потребителя.

В крупных городах тарифы для водоканалов согласовывает НКРЭКУ, и они остаются неизменными с начала полномасштабной войны, несмотря на несколько попыток повышения.

К примеру, в Харькове за холодную воду платят 24,51 грн/куб.м, во Львове - 25,88 грн/куб.м, в Киеве - 30,38 грн/куб.м, а в Днепре тариф составляет 47,18 грн/куб.м.

Между тем в небольших населенных пунктах решение о тарифах утверждают местные власти, поэтому цены могут изменяться.

Следует отметить, что в Нацбанке Украины прогнозируют рост тарифов на коммуналку, но не в этом году.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться", - говорится в отчете НБУ за апрель 2025.

Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в следующих годах: "допускается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года".

Субсидии на неотапливаемый сезон

В мае состоится перерасчет субсидий на оплату ЖКХ на новый сезон - неотапливаемый. По нормам, он ежегодно длится с 1 мая по 1 октября.

Большинству категорий потребителей не стоит беспокоиться о расчете льготы на этот период, ведь весь процесс автоматический для тех, кто уже получает субсидию.

"Субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически абсолютному большинству тех, кто их сейчас получает", - заверил глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 апреля.

В то же время обратиться в органы Пенсионного фонда нужно домохозяйствам, в случае изменений состава семьи или имущественного положения.

Это необходимо сделать в течение 30 дней после наступления изменений, чтобы не потерять субсидию. Также субсидию могут отменить при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Фото: у получателей субсидии не должно быть долгов за коммуналку (freepik.com)

Обязательно нужно подать заявление и декларацию о доходах в ПФУ в следующих случаях:

если вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги;

когда в доме зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

в доме фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

субсидия ранее была назначена в сумме 0 грн.

Если подать документы в течение мая или июня, субсидия начисляется с начала неотапливаемого сезона.

Подать документы на назначение или продление субсидии можно в несколько способов: лично или по почте в сервисный центр ПФУ; через электронный портал ПФУ или мобильное приложение; через портал "Дия"; в ЦНАПах; через уполномоченные лица органов местного самоуправления.

Субсидия для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица в Украине, кроме субсидии на коммуналку, могут оформить льготу от государства на аренду жилья. Эта программа начала действовать в январе 2025, а с апреля ее правила несколько изменились в пользу переселенцев.

Нововведения предполагают:

Автоматическое продление субсидии каждые 6 месяцев ;

; Фиксированная граница обязательного платежа - 20% дохода ;

; Обновленный расчет субсидий (помощь будет соответствовать актуальным ценам на жилье);

Субсидия для аренды комнаты , а не только целой квартиры или дома.

, а не только целой квартиры или дома. Гибкость в выборе договора (можно использовать как типовой договор аренды, так и собственноручно заключенный документ между арендодателем и арендатором);

Возможность аренды у юридических лиц, а не только у физических лиц или ФЛП;

Добровольный отказ от налоговой компенсации для владельца жилья.

Заметим, что субсидия на аренду жилья доступна для тех ВПЛ, которые проживают в определенных областях и тратят большую часть своих доходов на аренду. Для этого необходимо оформить договор аренды через Пенсионный фонд.

Будет ли повышение пенсии в мае 2025

Массовая индексация пенсионных выплат в Украине состоялась в марте, а в апреле был произведен перерасчет пенсионерам, которые продолжают работать.

На май повышение не предусмотрено, однако на надбавки могут рассчитывать пенсионеры при достижении определенного возраста:

570 грн - для лиц в возрасте от 80 лет;

- для лиц в возрасте от 80 лет; 456 грн - для тех, кому исполнилось от 75 лет;

- для тех, кому исполнилось от 75 лет; 300 грн - для лиц в возрасте от 70 лет.

Эта выплата начисляется ежемесячно автоматически при достижении лицом соответствующего возраста и при условии, что сумма пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Фото: повышение пенсии в мае будет только при достижении определенного возраста (freepik.com)

Напомним, май 2025 будет последним месяцем выплат пособия для пенсионеров из числа переселенцев от Всемирной продовольственной программы ООН.

Речь идет о пенсионерах, лицах без права на пенсию и людях с инвалидностью, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий и получат пенсию размером до 3250 грн.

Тем, кто подпадает под условия программы, будет выплачена разница между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 грн.

В Минсоцполитики отмечают, что получателям помощи от ООН дополнительно никуда обращаться не нужно. Она будет выплачена тем же способом, каким человек уже получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через "Укрпошту").

При подготовке материала использовались: публикации правительственного портала, Минсоцполитики, ПФУ, сайт "Нафтогаза", сообщения в Telegram-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.