Тарифи lifecell здорожчають, а деякі - закриють: що й коли зміниться для абонентів

Український оператор мобільного зв'язку lifecell планує запровадити низку змін в умовах надання послуг. Деякі тарифні плани стануть дорожчими, а деякі - закриють.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу телекомунікаційної компанії.
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Українцям розповіли, що зміни, передбачені lifecell, мають відбутись поступово - у період з 5 лютого до 20 березня 2025 року.
З 5 лютого будуть змінені умови надання пакета послуг на 1 день для великої кількості тарифів (серед яких - лінійки "Лайф", "Жара", "Лайфхак", "Premium", "Platinum" та інші).
Тарифи, в яких змінять умови надання пакета послуг на 1 день (скриншот: lifecell.ua)
Пакет послуг на 1 день нараховуватиметься автоматично - в день оплати тарифу (якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати пакета послуг на 4 тижні або 30 днів).
Він коштуватиме 25 гривень на день і включатиме: 500 МБ інтернету та 50 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).
Якщо ж на рахунку абонента буде менш як 25 гривень, пакет послуг коштуватиме 10 гривень на день і включатиме: 100 МБ інтернету та 10 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).
"Після використання хвилин у будь-якому денному пакеті послуг надаватимуться безлімітні дзвінки на номери lifecell до кінця дня", - уточнили у компанії.
Для того, щоб відключити надання пакетів послуг на 1 день, необхідно набрати: *103#.
У lifecell зауважили також, що абоненти, умови тарифних планів яких зазнають змін, можуть без додаткової плати перейти на інший тарифний план (доступний до підключення) з 27 січня по 12 лютого 2025 року включно.
Також з 5 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни та/або зміст - пакетів послуг на 4 тижні для таких тарифних планів:
Уточнюється, що можливість підключення нових абонентів до цих тарифних планів буде припинена.
У період з 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита ("Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" та інші).
Тарифи, які планують закрити до 20 березня 2025 року (скриншот: lifecell.ua)
У компанії пояснили, що подальше обслуговування абонентів буде продовжене на умовах інших тарифних планів.
"Починаючи з 10 лютого 2025 року абоненти будуть повідомлятися в SMS щодо початку їх обслуговування на умовах нових тарифних планів", - розповіли у lifecell.
Насамкінець, з 19 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни послуг - у тарифних планах "Ґаджет" з пакетами послуг:
За словами головного виконавчого директора (CEO) групи компаній DVL (до яких входять "Датагруп-Volia" і lifecell) Михайла Шелемби, в лютому оператор дійсно планує підвищення тарифів.
"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - зауважив він в інтерв'ю Forbes Ukraine.
Підприємець додав, що причина таких змін - зростання вартості електроенергії.
"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд гривень витрат на це", - пояснив Шелемба.
Він наголосив, що завдяки оптимізації витрат компанія зробить "вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови".
"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", - уточнив СЕО DVL.
Насамкінець він зазначив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів - які перенесли свій номер до lifecell з грудня 2024 року (оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця поточного 2025 року).
Як саме зміниться вартість деяких тарифів у lifecell не розповіли.
Тим часом у технічній спільноті ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний зв'язок України" у Telegram деякою інформацією поділились.
Паблік повідомив про зміни в тарифах lifecell з 5 лютого 2025 року й навів ціни на деякі національні тарифи.
"Просто Лайф" (2020 та 2024):
"Смарт Лайф" (2020 та 2024):
"Вільний Лайф" (2020 та 2024):
"Platinum Лайф" (2020 та 2024):
"Покращення умов для тарифів вище - отримуйте х2 хвилин в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - додали у "MZU".
"Жара Лайт 2022": 130 - 195 гривень/4 тижні.
Серед регіональних тарифів згадані декілька.
"Дзвінкий БЕЗМЕЖ":
"Потужний":
"Покращення умов - отримуйте х2 хвилин та +20 ГБ в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - підсумували у технічній спільноті ринку телекомунікацій України.
Допис "MZU - Мобільний зв'язок України" (скриншот: t.me/mzu_official)
У прес-службі lifecell розповіли, що до 4 лютого 2025 року (включно) можна придбати наперед 12 пакетів послуг (завдяки послузі "Тарифна підписка"):
Наголошується, що при цьому доступна оплата частинами.
"Після зміни ціни пакетів послуг у вищезазначених тарифних планах, для яких доступна послуга "Тарифна підписка", буде змінена і ціна послуги на 6 та 12 тарифних пакетів відповідно", - пояснили українцям.
Замовити послугу можна за допомогою комбінації: *490#.
"Абоненти, умови обслуговування яких буде змінено, мають право припинити дію договору в односторонньому порядку (якщо вони не погоджуються на змінені умови) впродовж 7 календарних днів після повідомлення про зміни", - додали у компанії.
Зазначається, що більш детальну інформацію про зміни у тарифі абоненти додатково отримають у SMS-повідомленні та зможуть ознайомитися не пізніше ніж за 7 днів до дати змін.
Нагадаємо, у грудні 2024 року велика кількість абонентів почала переносити свої номери - змінювати мобільних операторів - через повідомлення про різке підвищення тарифів.
Так, на початку грудня мобільний оператор "Київстар" заявив про підвищення плати за свої послуги в середньому на 25%.
Vodafone також попередив абонентів про зміну вартості низки своїх тарифів (хоча вже наступного дня вирішив дещо відтермінувати оголошені раніше зміни).
На початку 2025 року "Київстар" повідомив, що оновлює умови деяких тарифів передплати вже впродовж січня.
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