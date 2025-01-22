Тарифи lifecell здорожчають, а деякі - закриють: що й коли зміниться для абонентів

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Коли та в яких тарифних планах чекати змін

Українцям розповіли, що зміни, передбачені lifecell, мають відбутись поступово - у період з 5 лютого до 20 березня 2025 року.

З 5 лютого будуть змінені умови надання пакета послуг на 1 день для великої кількості тарифів (серед яких - лінійки "Лайф", "Жара", "Лайфхак", "Premium", "Platinum" та інші).

Тарифи, в яких змінять умови надання пакета послуг на 1 день (скриншот: lifecell.ua)

Пакет послуг на 1 день нараховуватиметься автоматично - в день оплати тарифу (якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати пакета послуг на 4 тижні або 30 днів).

Він коштуватиме 25 гривень на день і включатиме: 500 МБ інтернету та 50 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).

Якщо ж на рахунку абонента буде менш як 25 гривень, пакет послуг коштуватиме 10 гривень на день і включатиме: 100 МБ інтернету та 10 хвилин на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell).

"Після використання хвилин у будь-якому денному пакеті послуг надаватимуться безлімітні дзвінки на номери lifecell до кінця дня", - уточнили у компанії.

Для того, щоб відключити надання пакетів послуг на 1 день, необхідно набрати: *103#.

У lifecell зауважили також, що абоненти, умови тарифних планів яких зазнають змін, можуть без додаткової плати перейти на інший тарифний план (доступний до підключення) з 27 січня по 12 лютого 2025 року включно.

Також з 5 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни та/або зміст - пакетів послуг на 4 тижні для таких тарифних планів:

"Смарт Лайф";

"Просто Лайф";

"Вільний Лайф";

"Потужний";

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ";

"Вільний Лайф. Регіон";

"Platinum Лайф";

"Жара Лайт 2022".

Уточнюється, що можливість підключення нових абонентів до цих тарифних планів буде припинена.

У період з 17 лютого по 20 березня низка тарифних планів буде закрита ("Шкільний Лайф", "Пільговий", "Жара Лайт", "Лайфхак", "Platinum", "Premium" та інші).

Тарифи, які планують закрити до 20 березня 2025 року (скриншот: lifecell.ua)

У компанії пояснили, що подальше обслуговування абонентів буде продовжене на умовах інших тарифних планів.

"Починаючи з 10 лютого 2025 року абоненти будуть повідомлятися в SMS щодо початку їх обслуговування на умовах нових тарифних планів", - розповіли у lifecell.

Насамкінець, з 19 лютого будуть переглянуті умови - зокрема ціни послуг - у тарифних планах "Ґаджет" з пакетами послуг:

"Смарт";

"Планшет";

"Роутер";

"Безпека.

Причини здорожчання тарифів і послуг lifecell

За словами головного виконавчого директора (CEO) групи компаній DVL (до яких входять "Датагруп-Volia" і lifecell) Михайла Шелемби, в лютому оператор дійсно планує підвищення тарифів.

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - зауважив він в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Підприємець додав, що причина таких змін - зростання вартості електроенергії.

"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд гривень витрат на це", - пояснив Шелемба.

Він наголосив, що завдяки оптимізації витрат компанія зробить "вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови".

"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", - уточнив СЕО DVL.

Насамкінець він зазначив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів - які перенесли свій номер до lifecell з грудня 2024 року (оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця поточного 2025 року).

Якою може бути нова вартість тарифних планів

Як саме зміниться вартість деяких тарифів у lifecell не розповіли.

Тим часом у технічній спільноті ринку телекомунікацій "MZU - Мобільний зв'язок України" у Telegram деякою інформацією поділились.

Паблік повідомив про зміни в тарифах lifecell з 5 лютого 2025 року й навів ціни на деякі національні тарифи.

"Просто Лайф" (2020 та 2024):

стандартна вартість: 160 - 210 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 140 - 180 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 90 - 120 гривень/4 тижні.

"Смарт Лайф" (2020 та 2024):

стандартна вартість: 225 - 300 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 175 - 250 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 120 - 160 гривень/4 тижні.

"Вільний Лайф" (2020 та 2024):

стандартна вартість: 325 - 425 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 275 - 375 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 180 - 240 гривень/4 тижні.

"Platinum Лайф" (2020 та 2024):

стандартна вартість: 450 - 600 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 400 - 550 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 250 - 350 гривень/4 тижні.

"Покращення умов для тарифів вище - отримуйте х2 хвилин в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - додали у "MZU".

"Жара Лайт 2022": 130 - 195 гривень/4 тижні.

Серед регіональних тарифів згадані декілька.

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ":

стандартна вартість: 130 - 175 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 120 - 150 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 75 - 100 гривень/4 тижні.

"Потужний":

стандартна вартість: 165 - 220 гривень/4 тижні;

номер персоніфіковано: 150 - 200 гривень/4 тижні;

номер перенесено: 100 - 150 гривень/4 тижні.

"Покращення умов - отримуйте х2 хвилин та +20 ГБ в рамках тарифу при своєчасній оплаті пакета послуг", - підсумували у технічній спільноті ринку телекомунікацій України.

Допис "MZU - Мобільний зв'язок України" (скриншот: t.me/mzu_official)

Чи можна відмовитись від змін або зекономити

У прес-службі lifecell розповіли, що до 4 лютого 2025 року (включно) можна придбати наперед 12 пакетів послуг (завдяки послузі "Тарифна підписка"):

за тарифом за поточною ціною;

з вигодою до 15%.

Наголошується, що при цьому доступна оплата частинами.

"Після зміни ціни пакетів послуг у вищезазначених тарифних планах, для яких доступна послуга "Тарифна підписка", буде змінена і ціна послуги на 6 та 12 тарифних пакетів відповідно", - пояснили українцям.

Замовити послугу можна за допомогою комбінації: *490#.

"Абоненти, умови обслуговування яких буде змінено, мають право припинити дію договору в односторонньому порядку (якщо вони не погоджуються на змінені умови) впродовж 7 календарних днів після повідомлення про зміни", - додали у компанії.

Зазначається, що більш детальну інформацію про зміни у тарифі абоненти додатково отримають у SMS-повідомленні та зможуть ознайомитися не пізніше ніж за 7 днів до дати змін.