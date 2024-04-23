Тарифи на комуналку в Україні зростатимуть, - консенсус-прогноз

Згідно з прогнозом, ціни на газ в Україні у 2024 році не зміняться. Водночас підвищення очікується вже у 2025 році - на 10%.

Тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води зростуть у 2024 році на 10%, наступного року - ще на 15%, прогнозують експерти та чиновники.

Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, на основі експертних оцінок учасників опитування - провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. У консенсус-прогноз враховувалися прогнози міністерств, державних інститутів, неурядових центрів та банків.

Мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.