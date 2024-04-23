Тарифи на комуналку в Україні зростатимуть, - консенсус-прогноз

За прогнозами експертів, тарифи на електроенергію в Україні у 2024 році зростуть на 15%. У 2025 році очікується підвищення ще на 15%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Мінекономіки.
Згідно з прогнозом, ціни на газ в Україні у 2024 році не зміняться. Водночас підвищення очікується вже у 2025 році - на 10%.
Тарифи на постачання теплової енергії та гарячої води зростуть у 2024 році на 10%, наступного року - ще на 15%, прогнозують експерти та чиновники.
Консенсус-прогноз - це усереднені значення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, на основі експертних оцінок учасників опитування - провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування. У консенсус-прогноз враховувалися прогнози міністерств, державних інститутів, неурядових центрів та банків.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, який не стосується електроенергії та холодної води.
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни та після її закінчення.
Водночас за прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році після скасування воєнного стану.