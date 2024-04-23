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Тарифы на коммуналку в Украине будут расти, - консенсус-прогноз

Фото: цены на электроэнергию и тепло в Украине будут расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По прогнозам экспертов, тарифы на электроэнергию в Украине в 2024 году вырастут на 15%. В 2025 году ожидается повышение еще на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консенсус-прогноз за апрель 2024 года экспертов и чиновников, обнародованный на сайте Минэкономики.

Согласно прогнозу, цены на газ в Украине в 2024 году не изменятся. В то же время повышение ожидается уже в 2025 году - на 10%.

Тарифы на поставку тепловой энергии и горячей воды вырастут в 2024 году на 10%, в следующем году - еще на 15%, прогнозируют эксперты и чиновники.

Консенсус-прогноз - это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины, на основе экспертных оценок участников опроса - ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования. В консенсус-прогнозе учитывались прогнозы министерств, государственных институтов, неправительственных центров и банков.

Мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, не касающееся электроэнергии и холодной воды.

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения во время войны и после ее окончания.

В то же время, по прогнозу НБУ, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году после отмены военного положения.

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