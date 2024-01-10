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Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%: в чем причина

Украина, Среда 10 января 2024 15:40
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Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%: в чем причина Фото: тарифы на коммуналку выросли за год на 12,8% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 год выросли на 12,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%: в чем причина

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

  • на содержание и ремонт жилья - на 3,4%,
  • на водоснабжение - 0,8%,
  • на уборку мусора - на 5,5%,
  • на канализацию - на 0,7%
  • на услуги по управлению многоквартирными домами - на 3,0%
  • на электроэнергию - на 69,7%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%: в чем причина

Мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

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Тарифы Государственная служба статистики
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