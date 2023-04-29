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Тарифи на електрику в Україні доведеться підвищити, - Міненерго

Фото: тарифи на електрику в Україні доведеться підвищити (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення доведеться схвалити, інакше енергосистема не зможе підготуватися до наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Фаріда Сафарова в ефірі телемарафону.

"Будь-які зміни тарифів в піки зростання - це важкі та вимушені рішення. Наразі уряд і НКРЕКП опрацьовують питання, щоб зрозуміти, наскільки потрібно збільшувати тариф. Але все одно доведеться таке рішення ухвалити, інакше енергосистема не зможе не те що відновитися, а й підготуватися до наступної зими, яка може бути набагато складнішою, ніж попередня", - сказав Сафаров.

Заступник міністра також зазначив, що для вразливих категорій населення буде надаватися допомога, щоб вони могли сплачувати за електроенергію. Джерелами фінансування можуть бути надходження від експорту електроенергії та фінансова допомога партнерів, про що зараз ведуться перемовини.

Сафаров додав, що міжнародні партнери надають підтримку і сфері відновлення української енергетики.

Наразі Україна вже отримала 150 млн євро від ЄС для фонду підтримки енергетики та 200 млн гранту від Світового банку. Але, за його словами, цих ресурсів недостатньо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця травня.

Також раніше ми писали, що дефіцит коштів у випадку збереження діючих тарифів на світло для населення складе 147,2 млрд гривень.

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