ЄС може запровадити контрмита проти США на 93 млрд доларів, - FT

Європейський Союз розглядає можливість введення тарифів проти США через погрози президента Дональда Трампа щодо мит проти Європи через Гренландію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, ЄС розглядає запровадження тарифів на 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній до ринку блоку у відповідь на погрози Трампа щодо анексії Гренландії.
Цей крок покликаний запобігти глибокому розриву у західному військовому альянсі, що "становило б екзистенційну загрозу безпеці Європи".
Список тарифів був підготовлений минулого року, але його дію призупинили до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни.
Франція та Німеччина координують спільні дії та обговорюють можливість застосування інструменту боротьби з примусом (ACI), який може обмежити інвестиції та експорт американських компаній.
"Погрози Трампа безумовно виправдовують звернення до ACI, оскільки це типовий метод примусу", - заявив один із європейських чиновників.
Трамп, який вимагав від Данії дозволу взяти під контроль Гренландію, пригрозив запровадити 10%-ві тарифи на товари з Великої Британії, Норвегії та шести країн ЄС, які направили війська на арктичний острів.
"Ми хочемо співпрацювати, і не ми прагнемо конфлікту", - відповіла прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Європейські чиновники сподіваються, що погрози щодо відплати посилять двопартійний тиск у США і змусить Трампа відмовитися від своїх вимог.
"Це вже ситуація, яка більше не дозволяє компромісів, бо ми не можемо передати Гренландію. Розумні американці також знають, що він щойно відкрив скриньку Пандори", - зазначив один з європейських дипломатів.
Нагадаємо, що 17 січня Трамп оголосив про намір запровадити мита на товари європейських союзників, що підтримують Данію, поки США не зможуть отримати контроль над Гренландією. Він наголосив, що якщо США не отримають Гренландію до 1 червня 2026 року, тарифи зростуть до 25 відсотків.
У відповідь вісім країн НАТО оприлюднили спільну заяву у відповідь на загрози Трампа щодо введення тарифів. Лідери союзників вважають, що такі дії підривають трансатлантичні відносини.
Також європейські лідери підтвердили готовність до спільних заходів проти тарифних загроз Трампа. Зокрема, у ЄС розглядають призупинення торгової угоди зі США, оскільки Брюссель більше не бачить перспектив її реалізації через подібні погрози.