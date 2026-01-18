ЄС може запровадити контрмита проти США на 93 млрд доларів, - FT

ЄС готує тарифи та обмеження

За даними видання, ЄС розглядає запровадження тарифів на 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній до ринку блоку у відповідь на погрози Трампа щодо анексії Гренландії.

Цей крок покликаний запобігти глибокому розриву у західному військовому альянсі, що "становило б екзистенційну загрозу безпеці Європи".

Список тарифів був підготовлений минулого року, але його дію призупинили до 6 лютого, щоб уникнути повномасштабної торговельної війни.

Франція та Німеччина розглядають варіанти тиску на США

Франція та Німеччина координують спільні дії та обговорюють можливість застосування інструменту боротьби з примусом (ACI), який може обмежити інвестиції та експорт американських компаній.

"Погрози Трампа безумовно виправдовують звернення до ACI, оскільки це типовий метод примусу", - заявив один із європейських чиновників.

Трамп ставить під удар трансатлантичну безпеку

Трамп, який вимагав від Данії дозволу взяти під контроль Гренландію, пригрозив запровадити 10%-ві тарифи на товари з Великої Британії, Норвегії та шести країн ЄС, які направили війська на арктичний острів.

"Ми хочемо співпрацювати, і не ми прагнемо конфлікту", - відповіла прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Європейські чиновники сподіваються, що погрози щодо відплати посилять двопартійний тиск у США і змусить Трампа відмовитися від своїх вимог.

"Це вже ситуація, яка більше не дозволяє компромісів, бо ми не можемо передати Гренландію. Розумні американці також знають, що він щойно відкрив скриньку Пандори", - зазначив один з європейських дипломатів.