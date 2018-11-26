Тариф на тепло для населения может повыситься почти на 20%, - НКРЭКУ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Повышение тарифов будет касаться шести производителей теплоэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует увеличить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии (ТКЭ) на 15,9-19,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ИФ-Украина".

Такие цифры установлены в соответствии с новой ценой на газ, которую повысил Кабинет министров Украины с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

Во время заседания НКРЭКУ во вторник, 27 ноября, новые тарифы на тепло могут утвердить для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

Однако, тариф на теплоэнергию, производимую вышеперечисленными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9-17,7%, других категорий - на 11,5-17,5%. Но для "Черкасского химволокна" тариф вырастет на 6,3-6,4%.

Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет - от 63,5% до 91,6%.

Как ранее сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман хочет через НКРЭКУ отменить чрезмерное повышение тарифов на тепло. После повышения цен на газ на 23,5% в правительстве считают нормой повышение тарифов на тепло на 16%.