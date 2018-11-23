Гройсман хочет через НКРЭКУ отменить чрезмерное повышение тарифов на тепло

Фото: Владимир Гройман (kmu.gov.ua)

После повышения цен на газ на 23,5% в правительстве считают нормой повышение тарифов на тепло на 16%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), относительно чрезмерного повышения тарифов на теплоснабжение в регионах. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос народного депутата о неравномерном повышении тарифов в разное городах, Гройсман сказал: "Мы считали, что максимум, как может увеличиться цена, это на 16%. Но мы знаем, что есть повышение на больше - 25%, 30%. И это допускать просто невозможно, потому что это неадекватное повышение".

Премьер сообщил, что планирует обращаться в НКРЭКУ, "чтобы они помогли нам провести проверку". "Если будет нужно, будем запускать и Государственную аудиторскую службу", - добавил он.

Гройсман отметил, что "цена газа является очень важной, но также очень важна технология производства тепла, потери нормативные, сверхнормативные".

Премьер напомнил о том, что котельные принадлежат местной власти и от нее зависит инвестирование в энергосберегающие технологии. "Мы можем только помогать через Государственный фонд регионального развития, например, но инициатива принадлежит местным властям", - сказал он.

Напомним, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, учтены 9 млрд грн эффекта от повышения цен на газ для населения.