Тариф на тепло для населення може зрости майже на 20%, - НКРЕКП

Ілюстративне фото (УНІАН)

Підвищення тарифів стосуватиметься шести виробників теплоенергії

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших шести виробників теплоенергії (ТКЕ) на 15,9-19,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ІФ-Украина".

Такі цифри встановлені згідно з новою ціною на газ, яку підвищив Кабінет міністрів України з 1 листопада на 23,5% в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Під час засідання НКРЕКП у вівторок, 27 листопада, нові тарифи на тепло можуть затвердити КП "Вінницяміськтеплоенерго", КП "Гортепловодоенерго" міста Кам'янець-Подільський, ТОВ "Ривнетеплоенерго", МКП "Хмельницьктеплокомуненерго", КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" та ПРАТ "Черкаське хімволокно"

Однак, тариф на теплову енергію, вироблену вищезазначеними підприємствами для потреб бюджетних установ, може бути знижений на 10,9-17,7%, інших категорій - на 11,5-17,5%. Але для "Черкаського хімволокна" тариф зросте на 6,3-6,4%.

Тариф для потреб релігійних організацій, згідно з проектом постанови НКРЕКП, значно зросте - від 63,5% до 91,6%.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман хоче через НКРЕКП скасувати надмірне підвищення тарифів на тепло. Після підвищення цін на газ на 23,5% в уряді вважають нормою підвищення тарифів на тепло на 16%.