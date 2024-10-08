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Тариф підвищать майже на 40%. В одному з міст України зростуть суми в платіжках

Вівторок 08 жовтня 2024 16:34
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Тариф підвищать майже на 40%. В одному з міст України зростуть суми в платіжках Фото: гривні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Чернігові з 4 листопада підвищили тариф на обслуговування багатоквартирних будинків. Тепер ця послуга майже на 40% дорожче.

Про це заявив начальник КП "Новозаводське" Олександр Антонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Чернгів".

За його словами, що у середньому ціна на тариф зміниться на 38%.

"Не ми впливаємо на ці обставини. Це збільшення вартості електроенергії, збільшення мінімальної заробітної плати, згідно з законодавством. І всі матеріали, які ми використовуємо в нашій діяльності, вони збільшилися в декілька разів. І це впливає на нашу роботу", - пояснив він.

Повідомлення щодо підвищення вартості послуги, як зазначив Антонов, були розвішені комунальними підприємствами "Новозаводське", "Деснянське", "ЖЕК-13" та "ЖЕК-10" на будинках міста.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про дату початку опалювального сезону у Чернігові. Відомо, що всі необхідні роботи були виконані згідно графіків, а також вже були підписані відповідні нормативні акти. Також повідомляється, що теплові пункти забезпечені також й альтернативними джерелами енергії.

Початок підключення централізованого опалення у місті може припасти вже на наступний тиждень.

Раніше РБК-Україна проаналізувало те, чи є реальні підстави для зростання цін на енергопостачання 2025 році.

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