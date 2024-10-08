Тариф повысят почти на 40%. В одном из городов Украины вырастут суммы в платежках

В Чернигове с 4 ноября повысили тариф на обслуживание многоквартирных домов. Теперь эта услуга почти на 40% дороже.

Об этом заявил начальник КП "Новозаводское" Александр Антонов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне.Чернгов ".

По его словам, в среднем цена на тариф изменится на 38%.

"Не мы влияем на эти обстоятельства. Это увеличение стоимости электроэнергии, увеличение минимальной заработной платы согласно законодательству. И все материалы, которые мы используем в нашей деятельности, они увеличились в несколько раз. И это влияет на нашу работу", - пояснил он. .

Сообщения о повышении стоимости услуги, как отметил Антонов, были развешены коммунальными предприятиями "Новозаводское", "Деснянское", "ЖЭК-13" и "ЖЭК-10" на домах города.

Напомним, что сегодня стало известно о дате начала отопительного сезона в Чернигове. Известно, что все необходимые работы были выполнены по графикам, а также уже были подписаны соответствующие нормативные акты. Также сообщается, что тепловые пункты снабжены также и альтернативными источниками энергии.

Начало подключения централизованного отопления в городе может прийтись уже на следующую неделю.