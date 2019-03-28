ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тариф ПАО "Харьковгоргаз" на распределение газа является планово убыточным

Новости » Энергетика    28.03.2019 - 14:00
Тариф ПАО "Харьковгоргаз" на распределение газа является планово убыточным
Иллюстративное фото (dtek.com)

Для компании основной причиной убытков являются производственно-технологические потери

По итогам прошлого года убыток ПАО "Харьковгоргаз" от распределения газа составил 65 млн гривен. В текущем году из-зи несбалансированного тарифа компания получит еще около 150 млн гривен убытков. Таким образом, тариф на распределение природного газа для компании, который утверждает госрегулятор, является планово убыточным. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Для компании основной причиной убытков являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, утверждаются объемы Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. Необходимый объем составляет более 23 млн куб. м, однако для ПАО "Харьковгоргаз" утверждено лишь 20 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Но, по словам пресс-службы, даже их компания не может закупить, из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе. То есть источники финансирования, предусмотренные в тарифе, позволяют купить газа в 2 раза меньше, чем необходимо.

"В то же время, с момента последнего раза пересмотра тарифа существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла почти в 3 раза с 1600 до 4173 гривен, стоимость топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 до 28 гривен за литр. Индекс инфляции составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%, выросли почти в 2 раза цены на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая ситуация характерна и для прошлых лет. Вследствие недофинансирования стоимости газа для ПТП компания из года в год накапливает долги. Это в свою очередь приведет к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получения услуг, предусмотренных тарифом в полном объеме.

"Ивано-Франковскгаз" обжалует решение НКРЭКУ о наложении штрафа
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Харьковгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь