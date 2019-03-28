Тариф ПАТ "Харківміськгаз" на розподіл газу є планово збитковим

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Для компанії основною причиною збитків є виробничо-технологічні втрати

За підсумками минулого року збиток ПАТ "Харківміськгаз" від розподілу газу склав 65 млн гривень. В поточному році через незбалансований тариф компанія отримає ще близько 150 млн гривень збитків. Таким чином, тариф на розподіл природного газу для компанії, який стверджує держрегулятор, є планово збитковим. Про це повідомляє прес-служба " Харківміськгазу".

"Для компанії основною причиною збитків є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Необхідний обсяг складає становить більше 23 млн куб. м, проте для ПАТ "Харківміськгаз" затверджено лише 20 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

Але, за словами прес-служби, навіть їх компанія не може закупити, через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі. Тобто джерела фінансування, передбачені в тарифі, дозволяють купити газу в 2 рази менше, ніж необхідно.

"В той же час, з моменту останнього разу перегляду тарифу суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла майже в 3 рази з 1600 до 4173 гривень, вартість пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 до 28 гривень за літр. Індекс інфляції склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%, зросли майже в 2 рази ціни на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що така ситуація характерна і для минулих років. Внаслідок недофінансування вартості газу для ВТВ компанія з року в рік накопичує борги. Це свою чергу призведе до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі.