Тариф ПАО "Днепропетровскгаз" на распределение газа является планово убыточным

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2019 году ПАО "Днепропетровскгаз" может получить убытки в размере 773 млн грн

Тариф на распределение природного газа, который для ПАО "Днепропетровскгаз" утверждает госрегулятор, является планово убыточным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Как отмечается, по итогам 2018 года убытки компании за предоставление услуг по распределению газа составили почти 697 млн грн. В компании заявили, что из-за действий Минэнергоугля и НКРЭКУ в 2019 году ПАО "Днепропетровскгаз" может получить убытки в размере 773 млн грн.

Сообщается, что основным источником убытков ПАО "Днепропетровскгаз" является производственно-технологические потери (ПТП). Объемы ПТП утверждаются Министерством энергетики и угольной промышленности Украины согласно расчетам газораспределительных компаний. Согласно с ними этот объем составляет 98,6 млн куб. м однако для ПАО "Днепропетровскгаз" утвержден только 71,297 млн. куб. м.

"Из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе газораспределительные компании вынуждены заказывать у АО "Укртрансгаз" услуги по балансировке газа. В действующем тарифе нашей компании на приобретение газа для производственно-технологических затрат и собственных нужд предусмотрены средства в сумме 440,21 млн грн на объем 72,9 млн куб. м. Но средняя цена природного газа составляла 11 272,9 грн. за тыс куб. м без НДС. Таким образом мы могли купить только 29,11 млн куб. м газа", - заявил финансовый директор ПАО "Днепропетровскгаз" Инна Калягина.

При этом, как отмечается, с момента последнего раза пересмотра тарифа, существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла с 1 378 грн до 4 173 грн, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 грн/л до 28 грн/л по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции за тот же период составил более 35%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос более чем на 66%.

В компании заявили, что НКРЭКУ на протяжении последних лет последовательно формировала нормативную базу, которая предусматривает приведение газа к стандартным условиям. В частности, требование о приведении объемов газа к стандартным условиям содержится в Кодексе газораспределительных систем, типовом договоре на распределение, а также поставки газа бытовым потребителям. Следовательно, ПАО "Днепропетровскгаз" вполне готово к проверкам регулятора.

Председатель НКРЭКУ недавно выступила с инициативой изменения стандартных условий. В регуляторе предлагают отказаться от "газпромовских" 20 градусов по Цельсию до 0 градусов по Цельсию, которые приняты в европейских странах. Как отмечается, Европейское энергетическое сообщество также предлагало Украине изменить этот стандарт. Это позволило бы практически нивелировать коэффициенты для конечного потребителя, которые были бы близкими к единице.

"Мы считаем, что бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. В 2015 году после принятия закона "О рынке природного газа" планировался переход к оплате за газ в энергоединицах. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако этого так и не произошло", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что большинство счетчиков, которые установлены у потребителей, считают объем газа в рабочих условиях - без коррекции температуры и давления. Чтобы учесть “температурную” разницу и применяются коэффициенты. Зимой используются коэффициенты больше единицы и счет за газ будет выше, а летом - наоборот. Размер коэффициента зависит от месяца года, области, в которой находится абонент и местонахождение счетчика. Даже расстояние до счетчика от входа в помещения имеет значение. Поэтому коэффициенты могут отличаться у потребителей с идентичным оборудованием, которые живут в одинаковых домах.

Как отмечается, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодня уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тысяч семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 миллиардов кубометров газа в год. ПАО "Днепропетровскгаз" - один из крупнейших налогоплательщиков в Днепропетровской области. Ежегодно в бюджеты всех уровней компания перечисляет более 200 миллионов гривен налогов и сборов.