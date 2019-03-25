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Тариф ПАТ "Дніпропетровськгаз" на розподіл газу є планово збитковим

Новини » Енергетика    25.03.2019 - 11:51
Тариф ПАТ "Дніпропетровськгаз" на розподіл газу є планово збитковим
Ілюстративне фото (УНІАН)

В 2019 році ПАТ "Дніпропетровськгаз" може отримати збитки у розмірі 773 млн грн

Тариф на розподіл природного газу, який для ПАТ "Дніпропетровськгаз" затверджує держрегулятор, є планово збитковим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Як зазначається, за підсумками 2018 року збитки компанії за надання послуг з розподілу газу склали майже 697 млн грн. У компанії зявили, що через дії Міненерговугілля та НКРЕКП в 2019 році ПАТ "Дніпропетровськгаз" може отримати збитки у розмірі 773 млн грн.

Повідомляється, що основним джерелом збитків ПАТ "Дніпропетровськгаз" є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Обсяги ВТВ затверджуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Згідно з ними цей обсяг складає 98,6 млн куб. м проте для ПАТ "Дніпропетровськгаз" затверджено тільки 71,297 млн. куб. м. 

"Через занижену вартість газу для ВТВ в тарифі газорозподільні компанії змушені замовляти в АТ "Укртрансгаз" послуги з балансування газу. В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних витрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 440,21 млн грн на обсяг 72,9 млн куб. м. Але середня ціна природного газу становила 11 272,9 грн. за тис куб. м без ПДВ.  Таким чином ми могли придбати лише 29,11 млн куб. м газу", - заявила директор фінансовий ПАТ "Дніпропетровськгаз" Інна Калягіна.

При цьому, як зазначається, з часу останнього разу перегляду тарифу, суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1 378 грн до 4 173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/л до  28 грн/л станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за той же період склав більше 35%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс більше ніж на 66%.

У компанії заявили, що НКРЕКП впродовж останніх років послідовно формував нормативну базу, яка передбачає приведення газу до стандартних умов. Зокрема, вимога про приведення обсягів природного газу до стандартних умов міститься в Кодексі газорозподільних систем, типовому договорі на розподіл, а також постачання газу побутовим споживачам. Відтак, ПАТ "Дніпропетровськгаз" цілком готове до перевірок регулятора.

Голова НКРЕКП нещодавно виступила з ініціативою зміни стандартних умов. В регуляторі пропонують відмовитись від "газпромівських" 20 градусів за Цельсієм до 0 градусів за Цельсієм, які прийняті в європейських країнах. Як зазначається, Європейське енергетичне співтовариство також пропонувало Україні змінити цей стандарт. Це дозволило б практично нівелювати коефіцієнти для кінцевого споживача, які б були близькими до одиниці.

"Ми вважаємо, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. У 2015 році після прийняття закону "Про ринок природного газу" планувався перехід до оплати за газ в  енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього так і не відбулося", - йдеться у повідомленні компанії.

Повідомляється, що більшість лічильників, які встановлено у споживачів, рахують об’єм газу в робочих умовах - без корекції температури та тиску. Щоб врахувати “температурну” різницю і застосовуються коефіцієнти. Взимку використовуються коефіцієнти більші за одиницю і рахунок за газ буде вищим, а влітку - навпаки. Розмір коефіцієнту залежить від місяця року, області, в якій знаходиться абонент та місцезнаходження лічильника. Навіть відстань до лічильника від входу в приміщення має значення. Тому коефіцієнти можуть відрізнятись у споживачів з ідентичним обладнанням, що живуть в однакових будинках.

Як зазначається, основною сферою діяльності ПАТ "Дніпропетровськгаз" є розподіл природного газу споживачам Дніпропетровської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують більш ніж 600 тисяч сімей та 2,3 тис. підприємств, установ і організацій. Компанія посідає друге місце з розподілу природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги розподілу складають близько 1,7 мільярдів кубометрів газу на рік. ПАТ "Дніпропетровськгаз" - одне з найбільших платників податків у Дніпропетровській області. Щорічно до бюджетів усіх рівнів компанія перераховує більше 200 мільйонів гривень податків і зборів.

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